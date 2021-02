El oro caía el martes desde un máximo de una semana debido a la apreciación del dólar y se mantenía en un rango ajustado debido a que el mercado y los inversionistas optaron por la cautela de cara al testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, ante el Congreso más adelante en el día.

El oro al contado caía un 0,1% a US$ 1.807,51 la onza a las 10:25 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,1% a US$ 1.806,70.

Los movimientos en el oro son indicativo de un “enfoque expectante”, dijo el analista de OANDA Craig Erlam.

El testimonio ante la Comisión de Banca del Senado el martes y la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el miércoles será el primero de Powell desde que el presidente Joe Biden y los demócratas tomaron el control de la Casa Blanca y el Capitolio.

“Claramente habrá una serie de preguntas sobre lo que [el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el estímulo y el mejor panorama económico] significarían para la inflación, las perspectivas de la Fed y los riesgos asociados”, sostuvo Erlam de OANDA.

El lingote subió más temprano a su mayor nivel desde el 16 de febrero a US$ 1.815,63 la onza, debido a que el dólar bajó brevemente a un mínimo de más de un mes.

Sin embargo, la moneda estadounidense se ha recuperado desde entonces y subía un 0,1% frente a otras divisas.

El atractivo del lingote, que no rinde intereses, era opacado también por el alza del lunes de los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que llegaron a cerca de máximos de un año.

El aumento de los rendimientos tiende a perjudicar al atractivo de los lingotes como cobertura contra la inflación, ya que eleva el costo de oportunidad de mantener el metal.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1% a US$ 27,88 la onza, luego de tocar un máximo de tres semanas a US$ 28,31. El platino perdía un 1,9% a US$ 1.248,06, mientras que el paladio cedía un 0.8% a US$ 2.377,19.