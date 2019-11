El precio del oro caía a un mínimo de una semana el lunes, después de que Estados Unidos y China expresaron su voluntad de firmar un acuerdo comercial inicial antes de fin de año, elevando la demanda de activos más riesgosos.

A las 0955 GMT, el oro al contado bajaba un 0,2%, a US$ 1.459,16 la onza, tras haber tocado su mínimo desde el 18 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0,3%, a US$ 1.459.

El optimismo de los titulares sobre las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín ayudaron a las acciones asiáticas a recuperarse, mientras que el dólar subía levemente, encareciendo al lingote para los tenedores de otras monedas.

El oro, considerado un activo seguro en tiempos de incertidumbre política y económica, ha ganado más de un 13% en lo que va de año, debido sobre todo a las disputas arancelarias y preocupaciones económicas globales.

Pese a todo, algunos inversores seguían cautos ante las negociaciones comerciales, ya que funcionarios estadounidenses y chinos indicaron que es menos probable sellar una ambiciosa “fase dos” de un acuerdo comercial.

“Es probable que los datos económicos de Estados Unidos influyan mucho en la toma de decisiones de los operadores del oro según se acerca el final del año, así como los altibajos en las conversaciones comerciales. Sin embargo, al final todo tiene que ver con la política de la Fed, las tasas de interés y el dólar”, dijo en una nota Stephen Innes, estratega de AxiTrader.

Unas tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata perdía un 0,6%, a US$ 16,90 la onza, tras tocar su mínimo en una semana; el paladio mejoraba un 0,7%, a US$ 1.787,93, después de alcanzar su máximo desde el 8 de noviembre; y el platino ganaba un 0,3%, a US$ 93,62.