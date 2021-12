Los precios del oro caían por tercera sesión consecutiva el jueves y el dólar subía, con el lingote cotizando en torno al nivel de US$ 1,800 mientras se encamina a registrar su peor desempeño anual en seis años.

A las 09:34 GMT, el oro al contado caía un 0.2% a US$ 1,799.54, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.3% a US$ 1,800.80.

“El nivel de US$ 1,800 parece estar comportándose más como un imán para el mercado con buenas compras bajo ese punto y buenas ventas sobre él”, dijo el analista independiente Ross Norman y agregó que US$ 1,814 actúan como resistencia técnica y US$ 1,835 son “ahora el gran número para el mercado”.

“El oro está viendo un poco de compra sobre la base de la toma de nuevas posiciones y, por otro lado, está viendo algunas buenas ventas sobre la base de la fortaleza del dólar en particular”, agregó.

El índice dólar ganaba un 0.3%, recuperándose del mínimo de casi un mes que tocó en la última sesión, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años operaban cerca de un máximo de un mes, lo que elevaba el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses.

Los precios del oro han caído alrededor de un 5% en 2021, la mayor cantidad desde 2015, a medida que las economías se recuperaron del impacto de la pandemia, reduciendo la demanda de lingotes como activo de refugio.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0.5% a US$ 22.69 la onza, el platino bajaba un 0.2% a US$ 965.73 y el paladio perdía un 0.5% a US$ 1,973.80, todos rumbo a su peor desempeño en varios años.