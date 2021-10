Los precios del oro caían el viernes por el rebote del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, aunque la debilidad del dólar ayudaba a colocar al metal precioso en camino a su mejor semana desde fines de agosto.

A las 11:01 GMT, el oro al contado perdía un 0,8%, a US$ 1.780,76 la onza, mientras que los futuros del oro cedían un 0,9%, a US$ 1.782,60 la onza.

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años se recuperaba del mínimo de más de una semana tocado el jueves, disminuyendo el atractivo del oro al aumentar su costo de oportunidad.

“Están creciendo las expectativas de que la Fed y otros bancos centrales ajusten su política monetaria, lo que debería mantener el apoyo a los rendimientos, y cuando estos suben, el oro tiende a sufrir”, dijo Fawad Razaqzada, analista de ThinkMarkets.

“No obstante, es probable que los inversores esperen solo un ajuste moderado de los grandes bancos centrales, lo que no debería ser un gran problema para el oro mientras los inversores se cubren frente a niveles elevados de precios”, agregó.

El oro suele ser considerado como una cobertura frente a la inflación, aunque una reducción del estímulo y un aumento de las tasas de interés impulsan al alza el rendimiento de los bonos, elevando el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

El metal dorado se encamina a cerrar la semana con una mejora del 1,4% en medio de un debilitamiento del índice dólar, que rebaja el costo del oro para compradores con otras divisas.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1,3%, a US$ 23,23 la onza, pero se encaminaba a su primera ganancia semanal de las últimas siete; el platino cedía un 0,5%, a US$ 1.050,24; y el paladio mejoraba un 0,4%, a US$ 2.136,55.

