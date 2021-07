Los precios del oro bajaban el viernes debido a que un dólar más fuerte atenuó el atractivo del lingote y lo encaminaba a su primera caída semanal en cinco, mientras los inversores esperaban la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) en busca de señales de política.

A las 10:32 GMT, el oro al contado cedía un 0.5% a US$ 1,797.62 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 0.4% a US$ 1,797.80.

El lingote acumula pérdidas de 0.7% esta semana después de tocar su nivel más bajo en más de una semana el jueves.

El metal ha estado cotizando en un rango acotado debido a la fortaleza del dólar pero podría probar el nivel de US$ 1,775 con la perspectiva a corto plazo aún bajista, dijo Kunal Shah, de Nirmal Bang Commodities.

El índice dólar se mantenía cerca de un pico de tres meses y medio y se dirigía a una segunda ganancia semanal consecutiva, encareciendo las materias primas para los tenedores de otras divisas.

El enfoque del mercado ahora va a la reunión de la Fed la semana próxima semana por más pistas sobre la política monetaria después de que el Banco Central Europeo se comprometió el jueves a mantener las tasas de interés en mínimos históricos durante algún tiempo.

Tasas de interés más bajas en Estados Unidos reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Limitando las pérdidas del oro, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían tras una subasta de US$ 16,000 millones en TIPS a 10 años que se ofertó a un mínimo histórico.

La plata perdía un 1.2% a US$ 25.15 la onza, rumbo a su tercera caída semanal consecutiva. El platino bajaba un 1.4% a US$ 1,077.13 y el paladio cedía un 0.4% a US$ 2,707.43.

