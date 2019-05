Oro cerraría su peor semana desde marzo a la espera del dato sobre empleo en EE.UU.

Los precios del oro cotizaban estables este viernes, ya que el mercado esperaba por el reporte de empleo de Estados Unidos, pero el metal amarillo se dirigía a su mayor caída semanal desde fines de marzo, en medio de un alza del dólar por las menores expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED).

El oro al contado se negociaba en US$ 1,270.29 la onza a las 1010 GMT, sin cambios respecto a la sesión anterior, cuando llegó a retroceder hasta los US$ 1,265.85, su menor nivel desde fines de diciembre.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0,1% a US$ 1.271,30 la onza.

El oro ha caído más de 1% en las últimas dos sesiones y cotiza también con una baja de más de 1% esta semana, después de que la Reserva Federal enfatizó el miércoles que no veía razones para considerar un recorte de tasas de interés en el futuro cercano.

El mensaje de la FED fortaleció al dólar, lo que encarece los metales negociados en la moneda estadounidense para inversores extranjeros.

El dato de empleo nacional que se divulgará en unas horas en Estados Unidos podría impulsar más al billete verde si refuerza la percepción de que la economía sigue estando robusta, según analistas.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0,2% a US$ 14,60 la onza; mientras que el platino sumaba un 0,6% a US$ 853,08 la onza; y el paladio ganaba un 0,5% a US$ 1.360,70 la onza.

Fuente: Reuters