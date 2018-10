Oro cierra plano, mientras un dólar débil contrarresta mayor apuesta por riesgo

El oro se mantuvo estable el martes cerca de máximos en dos años y medio ante una debilidad del dólar que contrarrestó un mayor apetito de inversores por activos de riesgo, reflejado en una recuperación de los mercados globales de acciones.

En las últimas operaciones de la jornada el oro al contado cotizó plano a US$ 1.226,29 la onza, después de alcanzar el lunes un máximo a US$ 1.233,26, su nivel más alto desde el 26 de julio. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaron un 0,1%, a US$ 1.231 la onza.

"La mayor parte del movimiento en el oro ya quedó atrás. La situación de Arabia Saudita parece estar mejorando y las bolsas encontrando sostén en las utilidades privan al oro de otra razón para repuntar desde aquí", dijo el analista de INTL FC Stone Edward Meir.

"El oro está siendo sostenido por un dólar relativamente más débil. A partir de aquí podríamos ver un mercado moviéndose en un rango limitado", agregó.

El índice dólar cayó el martes a mínimos en más de dos semanas el martes mientras que las monedas de mercados emergentes tuvieron un desempeño destacado, y las subidas en los mercados bursátiles reflejaron una mejoría en el apetito por el riesgo.

En el plano técnico, los precios del oro se estaban negociando en torno al promedio de movimiento de 100 días, establecido en US$ 1.227 la onza.

Algunos analistas dijeron que las recientes subidas del oro también podrían ser atribuidas a inversores desarmando posiciones bajistas, luego de que especuladores han acumulado un volumen récord de posiciones cortas.

En cuanto a otros metales preciosos, la plata bajó un 0,1% a US$14,64 la onza, después de haber tocado durante la sesión un máximo desde el 2 de octubre a US$ 14,85.

El platino ganó un 0,4%, a US$ 842,20 la onza, después de tocar el lunes US$850,10, su nivel más alto desde el 10 de julio, mientras que el paladio bajó un 0,3%, a US$ 1.080,50 la onza.