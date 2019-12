El oro operaba casi sin cambios el viernes, debido a que la depreciación del dólar contrarrestó la debilidad derivada de un mayor apetito por activos de riesgo luego de reportes de un avance en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, mientras que el paladio tocó un nuevo máximo.

El oro al contado subía un 0,15% a US$1.471,82 la onza a las 1024 GMT y ganaba cerca de un 0.8% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,22% a US$ 1.470.

“El mercado permanece cauto (...) Hasta que veamos algo más de datos sobre lo que se acordó, los inversores no van a tomar posiciones agresivas en el mercado del oro”, dijo el analista de ANZ Daniel Hynes.

Fuentes dijeron el jueves que los negociadores de Estados Unidos ofrecieron reducir los aranceles existentes sobre bienes chinos en hasta un 50% y suspender la entrada en vigor de nuevos impuestos a las importaciones a partir del domingo.

Las acciones de Estados Unidos subieron a niveles récord, mientras que los mercados bursátiles asiáticos tocaron un máximo de ocho meses, lo que hizo menos atractivos a los activos de refugio seguro como el oro.

El índice dólar operaba cerca de su menor cota desde comienzos de julio, lo que apuntalaba los precios del oro.

“Hasta que el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos sea firmado y cerrado, la incertidumbre persistirá en el mercado”, dijo el director de Kedia Advisory en Mumbai, Ajay Kedia, agregando que las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte deberían respaldar al oro en las próximas semanas.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 2% a US$ 1.977,98 la onza, el platino perdía un 0,7% a US$ 936,91 la onza y la plata bajaba un 0,1% a US$ 16,92.