Los precios del oro cotizaban estables el martes pese al alza del dólar, ya que los inversores esperaban que en su reunión de esta semana la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantenga su política expansiva y aborde una aceleración de la inflación y el alza en los retornos de la deuda gubernamental estadounidense.

A las 09:52 (GMT), el oro al contado operaba con pocas variaciones a US$ 1.732,02 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,1% a US$ 1.730,50 la onza.

“El oro no está bajo presión a pesar de la fortaleza del dólar y los mayores rendimientos y bolsas de Estados Unidos. El oro parece haber encontrado algo de fuerza relativa a pesar de los fuertes vientos en contra”, dijo el analista de Commerzbank Eugen Weinberg.

“El hecho de que es probable que la política de la Fed se mantenga moderada, lo que probablemente se confirme mañana, está ofreciendo soporte al oro. Por otro lado, la mayoría de las noticias negativas parecen haberse descontado ya”, preciso.

El índice dólar subía por tercera sesión consecutiva, encareciendo el oro para tenedores de otras divisas.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed finaliza el miércoles una reunión de dos días.

El banco central estadounidense ha mantenido las tasas de interés cerca de cero durante el último año y ha prometido mantenerlas en ese nivel hasta que la economía alcance el pleno empleo.

El mercado espera además la publicación de las cifras de ventas minoristas de febrero de Estados Unidos.

La plata cedía un 0,8% a US$ 26,04 la onza, el platino bajaba un 0,8% a US$ 1.202,92 por onza, y el paladio operaba estable en US$ 2.386,92 la onza.