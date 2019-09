Oro cotiza firme por guerra comercial e incertidumbre del Brexit

Los precios del oro subían leve el martes debido a que la incertidumbre que rodea tanto las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China como la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea compensó la presión de un dólar más fuerte.

El oro al contado subía un 0,1% a US$ 1.532,48 por onza a las 0945 GMT, no lejos de su máximo de más de seis años de US$ 1.554,56. Los futuros del oro estadounidense subían un 0,8% a US$1.541,40.

Estamos teniendo una batalla en este momento contra múltiples capas de incertidumbres en el mercado y un dólar fuerte”, dijo el especialista de materias primas de Saxo Bank, Ole Hansen.

El dólar subía a un máximo de más de dos años frente a otras monedas importantes, haciendo que el oro denominado en dólares sea más costoso para los inversores que poseen otras monedas.

En el frente comercial, China ha presentado una queja en la Organización Mundial del Comercio sobre los aranceles de importación de Estados Unidos, destrozando las últimas acciones arancelarias por violar el consenso alcanzado por los líderes de ambos países en una reunión en Osaka.

En Gran Bretaña, los legisladores decidirán el martes si avanzarán hacia una elección anticipada cuando voten en la primera etapa de su plan para impedir que el primer ministro Boris Johnson busque un Brexit sin acuerdo.

La plata subía 0,2% a US$18,48 por onza. El platino ganaba un 0,9% a US$938,34 por onza, mientras que el paladio avanzaba 0,3% a US$1.535,79.