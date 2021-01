Los precios del oro caían el miércoles por la apreciación del dólar, en una sesión en la que el lingote operaba en un rango ajustado antes del cierre de una reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED), que los inversores esperan entregue más claridad sobre el estímulo monetario en Estados Unidos.

A las 10:24 (GMT), el oro al contado perdía un 0,2% a US$ 1.846,06 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos retrocedían un 0,3% a US$ 1.844,90.

“Para impulsar al oro hacia el extremo superior del rango, [la FED] tendrá que adoptar un tono bastante moderado, lo que empujará los rendimientos de la deuda de Estados Unidos a 10 años por debajo del 1% y a su vez ayudará al oro”, dijo Michael Hewson, analista de CMC Markets UK.

El banco central de Estados Unidos anunciará su decisión a las 19:00 (GMT) y el mercado espera que no realice cambios a su política. Los inversores estarán atentos al discurso del presidente de la FED, Jerome Powell, en busca de pistas sobre el estado de la economía nacional.

La política monetaria expansiva aumenta la presión sobre los rendimientos de los bonos del gobierno y beneficia al oro, que no rinde intereses.

En tanto, el plan de estímulo de US$ 1,9 billones del presidente estadounidense, Joe Biden, ha sido objeto de objeciones de los republicanos por su alto costo.

“Los US$ 1,9 billones no estarán ahí y no llegarán mucho antes de marzo, por lo que el mercado tendrá que acostumbrarse a la idea de una cantidad menor en un momento posterior”, añadió Hewson de CMC.

Las dudas sobre el plan de estímulo de Estados Unidos también pesaron sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras que el dólar se recuperaba y estaba en camino de su mejor día en casi dos semanas.

El oro se negociará entre US$ 1.810 y US$ 1.870 en el corto plazo, dijo la estratega de DailyFX, Margaret Yang. Agregó que, a mediano plazo, la recuperación económica podría impulsar los rendimientos al alza junto con la inflación, lo que sería bajista para el lingote.

La plata caía un 0,3% a US$ 25,35 la onza, mientras que el platino perdía un 1% a US$ 1.086,72. El paladio bajaba un 0,4% a US$ 2.316,13.