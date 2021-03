El oro subía levemente el miércoles debido a la cautela que había en los mercados antes de que se conociera el resultado de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se espera que arroje más luces sobre tasas de interés y proyecciones económicas.

El oro al contado ganaba un 0,2% a US$ 1.734,79 la onza a las 10:13 (GMT), luego de tocar un máximo de más de dos semanas a US$ 1.740,90 el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0,2% a US$ 1.734,70.

Las proyecciones económicas y la declaración de política de la Fed serán publicadas a las 18:00 (GMT), seguidas de una conferencia de prensa del presidente de la institución, Jerome Powell.

“Se espera que la Fed mantenga el tono moderado. En las reuniones anteriores, algunos esperaban una primera subida de tasas en 2022 y algunos la esperaban en 2023, por lo que sería interesante si cambia el gráfico de puntos”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercados de materias primas en Bank of China International.

“Los mercados están preocupados por las perspectivas de inflación, pero la Reserva Federal lo está menos. El mayor obstáculo para el oro en este momento es el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, pero los bancos centrales mundiales todavía tienen un sesgo expansivo, lo que significa que los precios del oro no caerán demasiado”, agregó.

Tras sus sólidas ganancias en 2020, los precios del oro han estado bajo presión este año, ya que el reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha afectado a la materia prima que no rinde intereses.

En tanto, el dólar estadounidense se fortalecía, respaldado por los altos rendimientos de la deuda estadounidenses ante las expectativas de una rápida recuperación económica después de que un paquete de ayuda de US$ 1.9 billones se convirtiera en ley la semana pasada.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0,1% a US$ 25,99 la onza, el paladio perdía un 0,5% a US$ 2.485,22, luego de tocar un máximo de un año el martes a US$ 2.520,31, y el platino cedía un 0,5% a US$ 1.206,39.