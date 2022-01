Los precios del oro bajaban el miércoles, antes de que se difundan unos datos de inflación de Estados Unidos que podrían proporcionar una mayor orientación sobre la política monetaria de la Reserva Federal, después de que los comentarios del presidente del organismo impulsaron al metal en la víspera.

A las 10:55 GMT, el oro al contado caía un 0.27%, a US$ 1,816.8 la onza, tras registrar en la víspera su mayor aumento porcentual diario desde mediados de diciembre. Los futuros de oro en Estados Unidos cotizaban estables a US$ 1,817.70.

El dólar se recuperaba levemente, un factor que pesaba sobre el oro, pero “tendremos más dirección después de la publicación de los datos del índice de precios al consumidor de Estados Unidos”, y si cumplen con las expectativas, el oro permanecerá atrapado en los rangos recientes, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

Además, “con el desvanecimiento de los temores del impacto de la variante ómicron, el oro podría perder algo de atractivo como activo de refugio”, agregó Evangelista.

En otro aspecto que presionaba al oro, las acciones europeas subían, en línea con las señales positivas de los futuros de Wall Street, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, sonara menos inclinado a adoptar un ciclo agresivo de aumentos de tasas de interés y disipara el temor del mercado por un retiro brusco del apoyo monetario.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.3%, a US$ 22.70 la onza; el platino operaba estable en US$ 970.55; y el paladio subía un 0.2%, a US$ 1,924.57.