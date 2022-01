Los precios del oro caían levemente el jueves debido a que el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años recuperaba algunas pérdidas, pero el metal precioso se mantenía cerca del máximo de una semana que tocó en la víspera ya que el dólar extendía su descenso.

A las 10:20 GMT, el oro al contado bajaba un 0.1% a US$ 1,823.24 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.3% a US$ 1,822.20.

En la sesión previa, el lingote subió a US$ 1,827.92, su cota más alta desde el 5 de enero.

“El desempeño del oro es en cierto modo un poco decepcionante, teniendo en cuenta el colapso bastante sísmico del dólar estadounidense, el oro podría haberse comportado como uno esperaría, pero no ha llegado a la gran cifra de US$ 1,835 la onza, considerando la datos de inflación”, dijo Ross Norman, analista independiente.

Datos del miércoles mostraron que los precios al consumidor de Estados Unidos subieron en diciembre, con el aumento anual de la inflación más grande en casi cuatro décadas, consolidando las expectativas de que la Reserva Federal comenzará a elevar las tasas de interés a partir de marzo.

El oro se considera una cobertura contra la inflación, pero el metal es muy sensible al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, lo que aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden intereses.

El rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos subió después de caer en la última sesión, mientras que el índice del dólar cayó a un mínimo de dos meses.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.2% a US$ 23.15 la onza, el platino bajaba un 0.3% a US$ 974.49 y el paladio operaba con pocos cambios a US$ 1,910.60.