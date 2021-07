Los precios del oro operaban bajo el nivel de US$ 1,800 dólares la onza el martes, debido a que los inversores se mantenían cautos antes de la reunión de la Reserva Federal y esperaban pistas sobre el cronograma del banco central estadounidense para endurecer su política monetaria.

A las 10:48 GMT, el oro al contado operaba estable a US$ 1,796.75 la onza, luego de tocar un mínimo de sesión de US$ 1,792, debido a que la fortaleza del dólar restaba atractivo al metal precioso. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1% a US$ 1,796.90 la onza.

El índice dólar subía un 0.2%, cerca de un máximo de tres meses y medio, lo que volvía al oro más costoso para los tenedores de otras monedas.

El aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos “es ciertamente algo que hace que la Fed no cambie su perspectiva y política de tasas por el momento”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research. “La confianza del consumidor en Estados Unidos podría cambiar si tenemos un aumento de casos de coronavirus”.

La reunión de la Fed comenzará más tarde en el día y se emitirá un comunicado de política monetaria a las 18:00 GMT del miércoles, seguido de una conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Los inversores observarán cómo responde la Fed al rápido aumento de los precios mientras enfrentan la creciente amenaza que representa la más contagiosa variante Delta del coronavirus.

“Un cierre diario por debajo de 1,790.00 dólares la onza sugeriría una corrección más profunda hacia el soporte crítico de 1,750.00 dólares la onza”, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado de Asia Pacífico en OANDA.

“Sin embargo, los gráficos indican que el oro, de hecho, se está consolidando silenciosamente en estos niveles en preparación para una reanudación de la tendencia alcista a largo plazo”.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0.2% a US$ 25.10 la onza, mientras el platino perdía un 0.8% a US$ 1,055.94 y el paladio bajaba un 0.6% a US$ 2,640.29 la onza, luego de tocar un mínimo de una semana de US$ 2,613.51.

