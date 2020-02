Los precios del oro operaban estables el viernes tras dos días de avances ante el descenso de las acciones, mientras el brote de coronavirus originado en China no mostraba señales de debilitamiento en medio de un temor creciente a un mayor impacto en el crecimiento económico.

No obstante, el metal dorado se encaminaba aún a su mayor declive semanal en tres meses, ya que una serie de sólidos datos económicos en Estados Unidos seguía apuntalando al dólar. Los inversores están a la espera ahora del reporte de nóminas no agrícolas, que se conocerá más tarde en el día.

A las 0819 GMT, el oro al contado presentaba escasos cambios, a US$ 1.566,33 la onza, con un declive acumulado cercano al 1,5% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos tampoco presentaban cambios, a US$ 1.569,30 la onza.

“La atención está puesta en si vamos a sufrir un impacto económico suficiente (por el virus) como para que los bancos centrales rebajen más las tasas”, dijo Ilya Spivak, estratega cambiario en DailyFx.

“Hay una ansiedad subyacente y (...) claramente los mercados están muy sensibles, razón por la que el oro no caerá, porque se anticipó que ningún banco central subirá las tasas durante un largo tiempo en este contexto”, agregó.

Unas tasas de interés más bajas en Estados Unidos presionan al dólar y el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo del oro.

Las acciones asiáticas cayeron por el aumento de número de fallecidos por el virus, que se elevó a 636 en China el jueves, 73 más que en la víspera, según la Comisión Nacional de Salud.

Datos publicados el jueves mostraron que los pedidos de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron a un mínimo de nueve meses y que la productividad laboral rebotó, impulsando al dólar a máximos de casi cuatro meses. El índice dólar se encaminaba a su mejor semana desde principios de noviembre.

Entre otros metales preciosos, el paladio perdía un 0,4%, a US$ 2.336,78 la onza; la plata cedía un 0,3%, a US$ 17,76, en camino a su peor semana en dos meses; y el platino restaba un 0,2%, a US$ 959,79.