Oro opera estable por menor expectativa de recorte de tasas de la Fed

El oro se estabilizaba el lunes, tras haber perdido un 1% en la sesión previa por la rebaja de las expectativas de un gran recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pero el impulso general del metal dorado seguía respaldado por incertidumbres geopolíticas globales.

A las 10:28 (GMT), el oro al contado avanzaba un 0,1%, a US$ 1.426,36 la onza, tras haber tocado los US$ 1.448 el viernes, su máximo desde mayo de 2013. Aunque los precios cayeron entonces más de un 1%, el lingote logró cerrar la semana con un alza del 0,7%.

Los futuros del oro en Estados Unidos operaban sin cambios el lunes, a US$ 1.427,20.

"Las expectativas de que la Fed rebaje las tasas están dando respaldo a los mercados del oro. La profundidad del recorte determinará cómo entra en agosto el oro", dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM.

Se espera que la Fed rebaje las tasas en su reunión del 30 y 31 de julio. Asimismo, el Banco Central Europeo también podría inclinarse por un alivio de su política monetaria en su reunión del jueves.

Tipos más bajos reducen el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses y presiona al dólar.

Otunuga indicó que "siguen presentes todos los ingredientes para que el oro brille. Mientras estos ingredientes sigan bullendo en el caldero, no hay mejor destino que el oro".

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0,9%, a US$ 16,34 la onza, en camino a su tercer avance diario consecutivo; el platino mejoraba un 0,7%, a US$ 849,65; y el paladio subía un 0,1%, a US$ 1.507,47.