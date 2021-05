El oro se estabilizaba el martes por debajo del máximo de tres meses tocado en la víspera, mientras el dólar se mantenía en mínimos de varias semanas y los inversores esperaban los datos de los precios al consumidor en Estados Unidos para calibrar la inflación.

A las 09:20 (GMT), el oro al contado operaba estable a US$ 1.836 la onza, tras tocar el lunes su cota más elevada desde el 11 de febrero, a US$ 1.845,06.

Los precios treparon más de un 3% la semana pasada, cuando el lingote superó el nivel psicológico clave de US$ 1.800 y después de que se conocieron unas cifras de empleo para abril en Estados Unidos más débiles de lo esperado.

“El interés del inversor en el lingote sigue alto por los temores a la inflación y débiles datos de empleo en Estados Unidos. Los inversores están viendo ahora al oro como una cobertura frente a la inflación”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades.

“Incluso a nivel técnico el oro está en una fuerte tendencia positiva. Si supera con claridad los US$ 1.840, podría abrirse espacio para una mayor alza hacia los US$ 1.870”, agregó.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0,6%, a US$ 2.977,64 la onza; la plata mejoraba un 0,3%, a US$ 27,40; y el platino cedía un 0,2%, a US$ 1.244,25.