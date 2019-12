Los precios del oro cotizaban con escasos cambios el jueves, mientras los inversores esperan novedades sobre la amenaza de nuevos aranceles estadounidenses a los productos chinos, que entrarían en vigor este fin de semana.

A las 08:08 GMT, el oro al contado cedía un 0,1%, a US$ 1.473,23 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,2%, a US$ 1.477,50.

“El asunto clave para muchos mercados en el corto plazo son las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Tanto Pekín como Washington han indicado que el peor escenario sería el aplazamiento de los aranceles”, dijo Michael McCarthy, estratega jefe de mercados de CMC Markets.

“Si los aranceles entran en vigor el domingo, sería algo muy positivo para el oro”, agregó.

El lingote suele ser considerado como una inversión segura en tiempos de incertidumbre política y financiera.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna el jueves con sus principales asesores para debatir la aplicación el 15 de diciembre de una nueva ronda de aranceles sobre bienes de consumo chinos por valor de 160.000 millones de dólares, dijeron tres fuentes conocedoras de los planes.

En la víspera, el oro llegó a trepar un 1%, hasta su máximo desde el 5 de diciembre, después de que la Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés e indicó que los costos del préstamo no cambiarán pronto.

En otros metales preciosos, el paladio mejoraba un 0,3%, a US$ 1.915,84 la onza, tras tocar un récord de US$ 1.921 más temprano en la sesión. El platino cedía un 0,1%, a US$ 938,36, y la plata cotizaba estable a 16,85.