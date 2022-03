El precio del oro se estabilizaba el miércoles, impulsado por un dólar más débil y un ligero retroceso en el rendimiento de los bonos estadounidenses, mientras los inversores esperaban más detalles de las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía.

A las 0947 GMT, el oro al contado cotizaba casi sin cambios, a US$ 1,918.62 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.3%, a US$ 1,923.10.

El martes, los precios del oro cayeron hasta un 1.8%, a su nivel más bajo desde el 28 de febrero, por las señales de progreso en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, antes de recuperarse para cerrar sólo un 0.2% más bajo en el día.

“La prima por la guerra parece estar erosionando el precio del oro en cierta medida”, dijo el analista independiente Ross Norman, añadiendo que el fuerte rebote del oro desde los US$ 1,890 es alentador.

El dólar cedía un 0.5%, tocando un mínimo de casi dos semanas frente a sus rivales, lo que hacía que el lingote -tasado en el billete verde- fuera menos caro para los tenedores de otras monedas.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también bajaba, reduciendo el costo de oportunidad de tener el metal dorado, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.1%, a US$ 24.76 la onza; el platino operaba casi plano a US$ 982.44; y el paladio ganaba un 1.6%, a US$ 2,182.48, tras caer a un mínimo de más de dos meses, a US$ 2,032.97, en la última sesión.

