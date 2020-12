Los precios del oro caían el viernes, en medio de una leve recuperación del dólar y ante la cautela de los inversores por el retraso en la aprobación de nuevos estímulos fiscales en el Congreso de Estados Unidos.

El oro al contado perdía 0,25% a US$ 1.830,5 la onza a las 11:38 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos operaban casi estables en US$ 1.838,10 la onza.

“El mercado parece haberse quedado en un rango estable. Los factores clave para que el oro suba serán el tamaño y la escala del plan de estímulos de Estados Unidos, la trayectoria del dólar y el rumbo de la inflación”, declaró Ross Norman, un analista independiente.

El jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que el Congreso podría trabajar en un paquete de ayuda fiscal por el COVID-19 hasta el 26 de diciembre, cuando expiran una serie de programas de asistencia del gobierno.

El índice dólar sumaba 0,1% en el día, lo que hacía al lingote más costoso para los inversores fuera de Estados Unidos, y se dirigía a marcar la primera ganancia semanal en alrededor de un mes.

El oro, considerado como un activo de cobertura ante la inflación y los desajustes cambiarios, ha sumado 21% en lo que va de este año, ayudado por los enormes paquetes de estímulos fiscales y monetarios de gobiernos a fin de revivir a sus economías golpeadas por la pandemia.

Entre otros metales preciosos, la plata cedía 0,4% a US$ 23,86 la onza; mientras que el paladio se negociaba estable en US$ 2.330,66 la onza; y el platino declinaba 0,8% a US$ 1.018,10 la onza.