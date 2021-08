El oro se estabilizó cerca de un máximo de cuatro semanas el lunes, consolidando las ganancias después de que el jefe de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, señaló que las tasas de interés se mantendrán bajas en el futuro previsible.

Las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden.

El oro al contado se mantuvo estable en US$ 1.814,76 la onza a las 09:15 GMT, tras alcanzar su nivel más alto desde el 4 de agosto en US$ 1.822,92.

Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,1% a US$ 1.817,50.

“En general, (el) trasfondo de la política monetaria seguirá siendo acomodaticia y existen incertidumbres en torno a la variante delta del COVID-19, preocupaciones por la desaceleración de China, tensiones geopolíticas. Todos estos factores proporcionan un escenario alcista para los precios del oro”, dijo Harshal Barot, consultor de investigación senior para el sur de Asia en Metals Focus.

“Powell estableció una clara distinción entre la reducción de las compras de bonos y el aumento de las tasas de interés, aunque la reducción podría comenzar este año, un aumento de las tasas está muy lejos”, agregó Barot.

En un discurso virtual en la conferencia económica de Jackson Hole el viernes, Powell no ofreció ninguna señal sobre cuándo el banco central planea recortar sus compras de activos más allá de decir que podría ser “este año” e indicó que se mantendría cauteloso en cualquier eventual decisión de aumentar las tasas de interés.

La declaración moderada de Powell ayudó al oro a ganar un 1,4% el viernes, mientras empujaba el índice del dólar a un mínimo de dos semanas.

El enfoque de los inversores ahora se traslada a los datos de nómina no agrícolas de Estados Unidos Para agosto del viernes, lo que podría arrojar más luz sobre la recuperación del mercado laboral e influir en la estrategia de reducción gradual de la Fed.

“Desde un punto de vista técnico, el oro se mantiene en un entorno positivo”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis.

“También hemos visto un repunte en la plata, pero el panorama técnico sigue siendo de todos modos más frágil, ya que el metal gris sigue teniendo un rendimiento inferior al oro”.

La plata se mantuvo estable en US$ 24 la onza, mientras que el platino se mantuvo estable en US$ 1.007,64. El paladio ganó 0,4% a US$ 2.427,18.

Todos los distritos registraron incrementos de precios interanual, pero las mayores subidas fueron en los distritos periféricos del norte y sur de la capital.