Los precios del oro alcanzaron el miércoles un máximo de una semana debido a que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían, mientras que el atractivo del lingote como refugio seguro también se vio impulsado por las tensiones en Ucrania.

El oro al contado subía un 0.4% a US$ 1,791.40 la onza a las 10:55 GMT, mientras que los futuros del oro de Estados Unidos progresaban un 0.5% a US$ 1,793.20 por onza.

El rendimiento de los bonos el Tesoro y el índice dólar caían, lo que impulsaba el atractivo del oro. La baja del dólar reduce el costo del lingote para los compradores extranjeros.

Si bien los mercados son más optimistas en medio de las preocupaciones sobre la variante ómicron del coronavirus, lo que resulta en una mayor demanda por activos de riesgo, el oro se ha sumado al tren principalmente debido a su correlación invertida con los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

El mercado espera el dato de precios al consumidor de Estados Unidos, que se conocerá el viernes y podría influir en el cronograma de la reducción del apoyo económico de la Fed.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a Vladimir Putin que Occidente impondrá “fuertes medidas económicas y de otra naturaleza” a Rusia si invade Ucrania, mientras que el líder ruso exigió garantías de que la OTAN no se expanda hacia el este.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0.1% a US$ 22.45 la onza, el platino subía un 0.6% a US$ 957.50 y el paladio bajaba un 0.7% a US$ 1,839.45.

VIDEO RECOMENDADO

¿Vuelven las restricciones para viajar? La nueva variante de la COVID-19, Ómicron, está llevando a la OMS y diversos gobiernos a dar ciertas recomendaciones y tomar determinadas medidas para frenar su propagación. Aquí te contamos de qué se trata.