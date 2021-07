Los precios del oro se mantenían el viernes cerca de un máximo de dos semanas, camino a anotar sus mayores ganancias semanales en más de dos meses, después de que la Reserva Federal (Fed) afirmó las esperanzas de que sus tasas de interés se mantendrán bajas durante algún tiempo.

Costos del crédito más bajos en Estados Unidos reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

A las 11:54 GMT, el oro al contado se mantenía estable en US$ 1.827,68 la onza después de que el jueves llegó a los US$ 1.832,40, su nivel más alto desde el 15 de julio. El referencial acumula un alza de 1,4% en lo que va de esta semana.

Los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0,3% a US$ 1.831,10 la onza.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que el mercado laboral de Estados Unidos aún tenía algo de terreno que cubrir antes de que fuera el momento de retirar el apoyo y que estaba “muy lejos” de considerar aumentos en las tasas de interés.

Cifras oficiales mostraron que la economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada del 6,5% en el segundo trimestre, pero el crecimiento no alcanzó las expectativas.

Las declaraciones moderadas de la Fed y los datos económicos decepcionantes llevaron al dólar a un mínimo de un mes, abaratando las materias primas para los tenedores de otras divisas.

La plata caía un 0,2% a US$ 25,48 la onza, pero iba camino a su primera ganancia semanal en cuatro. El paladio cedía un 0,3% a US$ 2.655,09, mientras que el platino restaba un 1,1% a US$ 1.048,99.

