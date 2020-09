El oro subía el viernes, debido a que los inversores aprovecharon la caída del dólar para comprar lingotes después de que una fuerte liquidación envió los precios a un mínimo de casi dos meses en la sesión previa y lo puso en vías de su mayor baja semanal en un mes y medio.

El oro al contado subía un 0,1% a US$ 1.869,79 la onza a las 09:38 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense bajaban un 0,1% a US$ 1.875,00.

“El hecho de que el dólar estadounidense se mantenga plano en el día da a los operadores una pequeña razón para volver a comprar oro”, dijo David Madden, analista de mercado de CMC Markets UK, quien agregó que lo inversores probablemente “pecarán de cautelosos” con la pandemia y comprarán oro.

El avance del índice dólar a un máximo de dos meses perdió fuerza, haciendo que el oro sea más atractivo para los tenedores de otras monedas. El dólar se mantenía en camino a su mayor ganancia semanales desde principios de abril.

El oro se encamina a registrar su contracción semanal más pronunciada desde mediados de agosto, con una baja de un 4,1%.

En otros metales, la plata caía un 0,3% a US$ 23,14 la onza y el platino subía un 0,9% a US$ 856,66. Ambos metales están en camino a registrar sus mayores caídas semanales desde mediados de marzo. En tanto, el paladio bajaba un 0,2% a US$ 2.221,64 la onza.