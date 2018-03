Oro podría promediar US$ 1.385 en 2018 por incertidumbre

El oro se negociará a un alza este 2018 pues se usará como cobertura de riesgo para los mercados bursátiles a los que se suman las incertidumbres geopolíticas que rodean al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según Nicolas Mathier, socio gerente de Global Precious Metals.



"El oro se compra principalmente como cobertura contra el riesgo sistemático o los riesgos de contraparte", dijo Mathier en una entrevista el lunes.

"El año pasado, los mercados bursátiles estaban en alza. Este año, la renta variable seguirá igual, también en auge, pero con mucha volatilidad, lo cual no tuvimos el año pasado", agregó.



El interés de los inversores en el oro ahora es mayor que en 2017 y los precios pueden tocar un máximo de US$ 1.425 la onza este año, según Mathier



El oro al contado se negociaba a una media de US$ 1.259 el año pasado; mientras que el martes llegó a su mayor nivel desde mediados de febrero. Sin embargo, luego retrocedió para cerrar el día con una baja de 0,6%, su mayor pérdida intradía en dos semanas.

A pedar de ello, el metal se apresta a terminar el primer trimestre con un alza de 3%.

Las acciones declinaron nuevamente el miércoles ante el persistente nerviosismo en torno a la disputa comercial entre Estados Unidos y China y la posibilidad de que importantes compañías de tecnología enfrenten un mayor escrutinio regulatorio. Al final de esta semana, Wall Street podría sufrir su primera baja trimestral en dos años.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía 0,34%, a US$16,4 la onza, mientras que el platino cedía 0,6 %, a US$937,20 la onza, y el paladio bajaba 0,14%, a US$973,9 la onza.