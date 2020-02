Los precios del oro retrocedían el viernes desde máximos de más de una semana ya que las esperanzas de medidas globales para frenar el avance del coronavirus aumentaban el interés por las acciones, aunque el metal seguía camino a registrar ganancias semanales.

A las 0846 GMT, el oro al contado cedía un 0,1% a US$ 1.575,31 la onza, luego de trepar a US$ 1.577,89, su nivel más fuerte desde el 4 de febrero. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban planos en US$ 1.579 la onza.

Las plazas en Asia anotarían su segunda semana seguida de ganancias, mientras que el índice dólar marcaba su mayor avance desde octubre.

Sin embargo, analistas dijeron que el interés por el lingote sigue indemne porque la cifra de muertos en la provincia china de Hubei sigue aumentando. El metal amarillo muestra un avance de cerca de 0,3% esta semana.

Los inversores esperan para más tarde en la sesión cifras del comercio minorista y de la confianza del consumidor en Estados Unidos.

El paladio ganaba un 0,6% a US$ 2.438,71 la onza. La plata subía un 0,3% a US$ 17.69 la onza y el platino sumaba un 0,3% a US$ 970,60 la onza.