Los precios del oro caían este jueves, con una baja de hasta un 1% y alejándose del máximo de casi 7 años que alcanzaron en la sesión anterior, ya que la posibilidad de una escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán disminuyó después de que las dos partes suavizaron su postura.

A las 0812 GMT, el oro al contado cedía un 0,7% a US$1.545,47 por onza luego de retroceder más temprano a US$1.539,78. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,9% a US$1.546,50 por onza.

En vista de las señales de que Estados Unidos e Irán están buscando calmar la crisis, hay un cierto alivio en los mercados, dijo Ilya Spivak, estratega cambiario de DailyFx.

"No vimos una escalada inmediata, aunque no sería exacto decir que no puede suceder, existe ese riesgo", indicó.

El lingote, considerado una inversión segura en tiempos de incertidumbre política y económica, trepó hasta un 2,4% el miércoles y superó el nivel clave de US$1.600 por primera vez en casi siete años después de los ataques de represalia de Irán.

Sin embargo, las preocupaciones sobre un conflicto mayor en el Medio Oriente disminuyeron después de que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no necesariamente tenía que responder militarmente al ataque de Irán contra tropas estadounidenses en Irak.

Los comentarios del canciller iraní Mohammad Javad Zarif de que los ataques “concluyeron” la respuesta de Teherán a la muerte del comandante Qasem Soleimani también sugirieron que las tensiones se habían aliviado.

Entre otros metales preciosos, el paladio tocó un techo de US$2.149,50 la onza por temor a un déficit del suministro, y después bajaba un 1% a US$2.083,58 la onza. La plata cedía un 1% a US$17,90 por onza tras llegar el miércoles a los US$18,85, máximo desde septiembre; y el platino caía un 0,2% a US$952,08 por onza.