Los precios del oro retrocedían el lunes desde un máximo de casi dos semanas, dado que la intervención de política monetaria del banco central chino para limitar el impacto económico de coronavirus alivió a los inversores y avivó la demanda por activos de mayor riesgo.

A las 10:51 (GMT), el oro al contado caía un 0,3% a US$ 1.580,27 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaba un 0,2% a US$ 1.583,30 por onza.

El banco central de China redujo las tasas de interés de sus préstamos a medio plazo, en un momento en que los responsables económicos tratan de aliviar la carga que supone para las empresas el brote de coronavirus.

Más temprano en la sesión, el lingote había cotizado cerca del máximo de dos semanas de US$ 1.584,65 que tocó el viernes, pero recortó su alza ante el avance de las bolsas globales.

A comienzos de mes, el banco central chino dijo que inyectaría 1,2 billones de yuanes (US$ 174 millones) de liquidez en los mercados a través de operaciones de acuerdos de recompra inversa.

El índice dólar operaba cerca del techo de cuatro meses que alcanzó en la sesión anterior, encareciendo al oro para los tenedores de otras divisas.

El paladio ganaba un 1,9% a US$ 2.477,26 la onza, la plata subía un 0,2% a US$ 17,76 por onza y el platino sumaba un 0,6% a US$ 969,11 la onza.

Las operaciones del lunes tendrán un volumen menor dado que los mercados financieros en Estados Unidos estarán cerrados por un feriado local.