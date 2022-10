El precio del oro subía más de un 1% el miércoles, ya que el dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se debilitaba por indicios de que las agresivas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal están amortiguando las presiones inflacionistas, lo que hacía especular con la posibilidad de que haya un cambio hacia subidas más pequeñas.

Aunque todavía se espera que la Fed suba las tasas en 75 puntos básicos en noviembre, es probable que debata sobre cuánto puede aumentar el costo de los préstamos.

“Una calibración del ritmo de endurecimiento de la Fed podría frenar el ritmo de declive del oro, pero un giro moderado sería clave para que los precios recuperen su atractivo”, dijo en una nota Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC.

A las 09:05 GMT, el oro al contado ganaba un 1.3%, a US$ 1,674.09 por onza, tocando su máximo desde el 13 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 1.3%, a US$ 1,678.60.

Datos conocidos en la víspera mostraron que la confianza de los consumidores estadounidenses se redujo en octubre, que los precios de la vivienda cayeron de forma brusca en agosto y que había indicios de que la postura agresiva de la Fed estaba empezando a enfriar el mercado laboral.

En línea con los datos, el rendimiento de los bonos a 10 años caía, mientras que el índice dólar tocaba su nivel más bajo desde el 20 de septiembre, elevando el atractivo del oro para los tenedores de otras divisas.

En otros metales, la plata al contado subía un 2.2%, a US$ 19.76 por onza; el platino ganaba un 2.2%, a US$ 934.88; y el paladio mejoraba un 1.8%, a US$ 1,957.32.

