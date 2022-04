Los precios del oro caían el miércoles a su nivel más bajo en casi dos semanas, ya que las expectativas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria de Estados Unidos impulsaban al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro, mellando el atractivo del lingote.

A las 0949 GMT, el oro al contado perdía un 0.2%, a US$ 1,946.92 la onza, tras tocar un mínimo no visto desde el 8 de abril. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.4% a US$ 1,950.80.

“Estamos viendo rendimientos más altos, seguimos viendo una retórica mucho más dura por parte de ciertos banqueros centrales dentro de la Fed (...) Eso ha quitado algo de impulso al oro y ha desencadenado una corrección que posiblemente ya debía haber ocurrido”, dijo Craig Erlam, analista de mercado senior de OANDA.

Desde el punto de vista técnico, los 2,000 dólares fueron un nivel de resistencia clave y frenaron la subida de los precios del oro, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercados externos de Kinesis.Louis, James Bullard, impulsaron al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a máximos de varios años.

El oro es muy sensible a la subida de las tasas de interés y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que aumentan el costo de oportunidad de mantener el lingote, que no rinde intereses, al tiempo que impulsa al dólar, divisa en la que cotiza.

En el día, el dólar se situaba ligeramente por debajo del máximo de más de dos años que alcanzó en la sesión anterior.

Desde el punto de vista técnico, los US$ 2,000 fueron un nivel de resistencia clave y frenaron la subida de los precios del oro, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercados externos de Kinesis.

El lunes, el oro se acercó al nivel de US$ 2,000 por onza, pero desde entonces ha sufrido cierta presión.

La plata al contado caía un 0.6%, a US$ 25.01 por onza, y el platino bajaba un 1.7%, a US$ 974.01, mientras que el paladio subía un 1.3%, a US$ 2,403.44.

