Los precios del oro se afirmaban el jueves luego de tres sesiones consecutivas de pérdidas, con una pausa en el ascenso del dólar antes de los anuncios que se espera realice el Banco Central Europeo sobre una disminución de su apoyo económico de emergencia.

A las 09:05 GMT, el oro al contado ganaba un 0,3% a US$ 1.794.17 la onza, luego de que en la víspera tocó un mínimo de dos semanas. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,2% a US$ 1.796,70.

El lingote se vio apoyado por el descenso del índice dólar, mientras que el euro registró ganancias en medio de expectativas de que el BCE podría reducir el ritmo de compra de bonos.

“En este momento, el oro está siendo impulsado por el dólar (...), pero lo que (la presidenta del BCE) Christine Lagarde anuncie podría tener una mayor influencia en los precios del oro que el dólar hoy”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

El oro tiende a subir en un entorno de tasas de interés bajas dado que algunos inversores lo ven como cobertura contra la inflación más alta que podría darse tras las medidas de estímulo. También compite con el dólar como reserva segura de valor en tiempos de incertidumbre.

El mercado espera también las cifras de las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos que se conocerán a las 12:30 GMT, dado el reciente énfasis de la Reserva Federal en que la salud del mercado laboral es un factor determinante para la estrategia de reducción gradual de sus estímulos.

La plata ganaba un 0,4% a US$ 24,06 por onza, mientras que el platino subía un 0,2% a US$ 981,34. El paladio sumaba un 0,2% a US$ 2.255,52.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este miércoles 08 de septiembre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inició la devolución de dinero a los ahorristas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU que se encuentra en liquidación.