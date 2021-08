El oro subía levemente el jueves, después de que el temor a una reducción adelantada de los estímulos por parte de la Reserva Federal (Fed) se alivió tras datos que indicaron una ligera moderación de los precios al consumidor en Estados Unidos, provocando la caída del dólar y del retorno de los bonos del Tesoro.

A las 10:26 GMT, el oro al contado operaba con pocos cambios, a US$ 1,751.27 la onza, tras lograr en la víspera su mayor ganancia porcentual diaria desde el 6 de mayo. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.1%, a US$ 1,754 la onza.

Un informe publicado el miércoles mostró que el índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió un 0.5% el mes pasado, en línea con las estimaciones de economistas y por debajo del alza del 0.9% de junio.

Para el mercado del oro, “la cuestión inmediata es la de la reducción (de estímulos), que algunos miembros del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed) han insinuado que podría comenzar tan pronto como a fines de 2021. No obstante, las últimas cifras del IPC sugieren que esos argumentos se han debilitado”, dijo Rhona O’Connell, analista de StoneX.

Aunque el lingote es considerado una cobertura frente a la aceleración de la inflación, es muy sensible al aumento de las tasas de interés, que eleva el costo de oportunidad de tener el metal dorado -que no devenga intereses- e impulsa al dólar.

El índice dólar bajaba desde máximos de más de cuatro meses, mejorando el atractivo del oro sobre todo para los tenedores de otras monedas, mientras que el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro retrocedían también.

“La publicación (de los datos) tuvo un impacto claramente alcista en el oro”, dijo James Steel, analista de HSBC.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 0.5%, a US$ 23.40 la onza; el platino perdía un 0.5%, a US$ 1,012.09; y el paladio ganaba un 0.1%, a US$ 2,637.63.

