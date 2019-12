El oro operaba estable este lunes, mientras el dólar se debilitaba y los inversores buscaban más claridad sobre el acuerdo comercial de “fase uno” alcanzado entre Estados Unidos y China.

A las 0821 GMT, el oro al contado presentaba escasos cambios, a US$ 1.475,50 la onza, después de que los precios fueron sometidos a una presión temprana en la sesión asiática por el optimismo inicial sobre el acuerdo. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,1%, a US$ 1.480,10.

Pese a algunas señales de precaución, las acciones seguían en territorio positivo, limitando el avance del lingote, después de que las dos mayores economías mundiales anunciaron el pacto y suspendieron algunos aranceles recíprocos que debían entrar en vigor el domingo.

El dólar perdía un 0,2% frente a una cesta de seis destacadas monedas, abaratando el oro a los tenedores de otras divisas.

“El acuerdo de fase uno se quedó por debajo de las expectativas de los mercados y es probable que no sea suficiente para restaurar por completo la confianza empresarial y generar una recuperación significativa en exportaciones o inversiones”, dijo en una nota Stephen Innes, estratega de AxiTrader.

“Los operadores han cambiado su atención al largo y arduo camino hacia un acuerdo de fase dos, así que al oro podría irle bien si escalan las tensiones comerciales”, agregó.

El lingote ha trepado un 15% este año con el telón de fondo de una prolongada guerra arancelaria que ha impactado a la economía mundial.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 1%, a US$ 1.949,49 la onza, tras tocar un récord máximo de US$ 1.979,95 el viernes por preocupaciones sobre la oferta. La plata mejoraba un 0,4%, a US$ 17 la onza, y el platino subía un 0,4%, a US$ 931,47.