El oro se estabilizaba el martes, después de tres sesiones consecutivas de caídas, mientras las incertidumbres por el alza de las infecciones por COVID-19 contrarrestaban la fortaleza del dólar y las apuestas de un pronto levantamiento de las medidas de estímulo económico aprobadas por la Reserva Federal (Fed).

A las 09:17 GMT, el oro al contado operaba con pocos cambios, a US$ 1.729,38 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban a US$ 1.731,50.

Los casos de coronavirus en varios países asiáticos y Estados Unidos siguen aumentando, amenazando el panorama económico y llevando a los inversores a buscar la seguridad del lingote.

Hay suficientes incertidumbres en el mercado para respaldar al oro como parte de una cartera diversificada, pero los “compradores potenciales están sentados en la verja preocupados por la posibilidad de que el alivio comience pronto”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“La demanda física fuera de Asia también está recibiendo un pequeño golpe ante el aumento de casos de coronavirus. Así que una combinación de varias cosas mantiene al mercado a la defensiva por ahora”, dijo Hansen, agregando que el oro debe superar los US$ 1.750 y los US$ 1.760 para seguir subiendo.

El lingote tocó su mínimo en más de cuatro meses el lunes, cayendo más de un 4% después de que un robusto reporte laboral en Estados Unidos mejoró las expectativas de que la Fed abandone sus actuales estímulos para tiempos de pandemia más pronto de lo asumido previamente.

Un incremento de las tasas de interés podría reducir el atractivo del oro, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 0,1%, a US$ 23,41 la onza, tras tocar un mínimo de ocho meses en la víspera; el platino mejoraba un 0,4%, a US$ 983,80; y el paladio bajaba un 0,1%, a US$ 2.598,83.

