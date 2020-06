Los precios del oro subían el lunes, apoyados por compras técnicas luego de su abrupta caída de la sesión previa, mientras que los inversores aguardaban la reunión de política monetaria que celebra esta semana la Reserva Federal.

A las 1002 GMT, el oro al contado ganaba un 0,6% a US$ 1.695,70 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos trepaban un 1% a US$ 1.699,90 por onza.

“El quiebre bajo los US$ 1.700 del viernes está volviendo a atraer la atención de los inversores, que habían estado esperando por una corrección”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

El lingote perdió hasta un 2,4% el viernes a US$ 1.670,14, su nivel más bajo en un mes, luego de que las cifras del mercado laboral estadounidense apoyaron expectativas de una pronta recuperación en la economía global, aumentando el interés por activos de riesgo.

Los participantes del mercado esperan la reunión de dos días de la Fed, que concluye el miércoles, pero han dejado de incorporar en sus cálculos la posibilidad de tasas de interés negativas tras las cifras del empleo en Estados Unidos.

La plata ganaba un 2% a US$ 17,71 por onza. El paladio cedía cerca de un 0,2% a US$ 1.950,03 la onza y el platino bajaba un 0,2% a US$ 834,16 por onza.