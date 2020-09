Los precios del oro subían el miércoles ayudados por la debilidad del dólar, mientras los inversores apuestan a una postura cauta de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos cuando anuncie su decisión de política más tarde en el día.

A las 09:48 GMT, el oro al contado ganaba un 0.4%, a US$ 1,963.38 la onza; mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4%, a US$ 1,974.10 la onza.

“Lo que estamos viendo probablemente en el oro es la expectativa de que la Fed vaya a ser más cauta que en el pasado, así como la constatación de que estamos viendo una presión inflacionaria algo mayor de lo esperado”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA.

El índice dólar, que compara al billete verde con seis destacadas monedas, caía antes de la decisión de la Fed, que se conocerá a las 18:00 GMT. Esta situación aumentaba el atractivo del lingote para los compradores con otras monedas.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.3%, a US$ 27.32 la onza; el platino cedía un 0.3%, a US$ 975.59; y el paladio perdía un 1.1%, a US$ 2,382.55.