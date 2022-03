Los precios del oro subían el miércoles, ya que los inversores buscaban protegerse contra la inflación vertiginosa y la incertidumbre causada por los acontecimientos en Ucrania, con un retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses que también ofrecía respaldo al metal precioso.

El oro al contado subía un 0.42% a US$ 1,930.68 la onza a las 1145 GMT. Los futuros de oro de Estados unidos ganaban un 0.6% a US$ 1,932.90 la onza.

“El mercado parece estar aguantando bastante bien desde su fuerte corrección a la baja”, con el respaldo de la actual incertidumbre geopolítica y la buena demanda física, dijo el analista independiente Ross Norman.

Los precios del oro avanzaron a cerca de máximos históricos a principios de este mes, pero luego experimentaron una caída gradual antes de una reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos la semana pasada. Desde entonces, se han movido a un rango más estable.

“Lo que es fenomenal en este momento y un buen indicador del comienzo de un mercado alcista del oro es que la demanda de ETF (fondos cotizados en bolsa) sigue siendo notablemente fuerte”, ya que los inversores institucionales ahora comienzan a centrarse en el asunto de la inflación, agregó Norman.

El oro se considera una reserva segura de valor en tiempos de inflación creciente e incertidumbre geopolítica.

Los inversores ahora esperan con ansias los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una cumbre del Banco de Pagos Internacionales más tarde en el día para obtener más claridad sobre el endurecimiento de la política monetaria.

Entre otros metales preciosos, la planta aumentaba un 1.2% a US$ 25.04 por onza; mientras que el platino se mantenía estable en US$ 1,023.60 la onza; y el paladio subía 3% a US$ 2,557.96 la onza.

