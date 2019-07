Oro sube por expectativas de recorte de tasas en EE.UU. y preocupación por crecimiento global

Los precios del oro se afirmaban este lunes por sobre los US$ 1.400, apoyados por expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) bajará sus tasas de interés este mes y por la preocupación en torno al crecimiento global.

A las 11:51 GMT, el oro al contado ganaba un 0,42% a US$ 1.405,43 por onza. Los futuros del oro al contado trepaban un 0,54% a US$ 1.407,7 la onza.

"Es probable que la FED baje las tasas este mismo mes y, en ese ambiente, el oro como activo que no da rendimientos debe tener un mejor desempeño y sería más atractivo para los inversores en un mundo de tasas de interés más bajas", dijo Jonathan Butler, analista de Mitsubishi.

Con el avance de este lunes, apoyado en parte por un retroceso en las bolsas, el metal se recuperaba en parte del declive de más de 1% que tuvo el viernes tras datos positivos de la economía estadounidense.

"La capacidad de recuperación del lingote, que pudo recuperarse rápidamente por sobre los US$1.400 pese a datos mejores de lo previsto en Estados Unidos, está confirmando el enorme interés de los inversores por el oro en este escenario", afirmó Carlo Alberto De Casa, analista de ActivTrades.

Se espera que esta semana el presidente de la FED, Jerome Powell, entregue más indicios sobre el panorama de corto plazo de la política monetaria, cuando presente su testimonio semestral ante el Congreso sobre la economía.

Tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener el oro y además presionan al dólar, lo que abarata las materias primas para los tenedores de otras divisas.

Respecto a otros metales, la plata ganaba un 0,6% a US$ 15,06 por onza, mientras que el paladio cotizaba estable en US$ 1.566,40 la onza y el platino subía un 1% a US$ 812,74 por onza.