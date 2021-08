Los precios del oro subían el jueves mientras el dólar cedía desde un máximo de una semana, aunque las ganancias se mantenían acotadas después de que los comentarios inclinados al endurecimiento monetario de un funcionario clave de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aumentaron las apuestas por una reducción del estímulo.

El oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,813.14 la onza a las 11:43 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaba un 0.2% a US$ 1,817.30.

El índice dólar cedía un 0.2% después de alcanzar un máximo de una semana a principios de la sesión, lo que hace que el oro sea menos costoso para otros tenedores de divisas.

Los precios del oro subieron más del 1% el miércoles, ayudados por datos de empleos de ADP más débiles de lo esperado en Estados Unidos.

Sin embargo, el lingote recortó la mayor parte de las ganancias después de los sólidos datos de actividad de la industria de servicios del país y los comentarios agresivos del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, sobre las tasas de interés.

El analista independiente Ross Norman dijo que el estado de ánimo hacia el oro es mediocre, y que el mercado aparentemente no puede generar mucho impulso después de los comentarios de Clarida. Las tasas de interés más altas aumentan el costo de oportunidad de tener oro que no devenga intereses.

Clarida también sugirió que el banco central podría comenzar a recortar su programa de compra de activos a finales de este año.

Entre otros metales, la plata ganaba 0.5% a US$ 25.47 por onza. El platino caía 0.5% a US$ 1,020.30 y el paladio subía un 0.4% a US$ 2,656.36.

