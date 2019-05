Oro sube a máximo de una semana por persistencia de tensiones comerciales

El oro tocó un máximo de más de una semana el lunes, ya que la tensión comercial entre Estados Unidos y China elevaba el apetito por activos seguros, mientras que débiles datos económicos estadounidenses impulsaban las esperanzas de una rebaja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED).

A las 09:40 GMT, el oro al contado mejoraba un leve 0,1%, a US$ 1.285,60 la onza, tras haber alcanzado más temprano en la sesión los US$ 1.287,32, su cota más elevada desde el 17 de mayo.

Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,2%, a US$ 1.285,60 la onza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que aún no está preparado para sellar un acuerdo con China, insinuando que las dos mayores economías mundiales están lejos de alcanzar un pacto.

China acusó el viernes al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, de inventar rumores tras afirmar que el presidente ejecutivo de Huawei mentía sobre los lazos de la compañía con el Gobierno de Beijing.

Un débil dato de actividad manufacturera la semana pasada, sumado a un desplome de los pedidos de bienes de capital fabricados en Estados Unidos, desataron el temor a que el conflicto comercial pueda afectar a la mayor economía mundial y elevaron las expectativas de un recorte de tasas.

Los inversores también estaban atentos a los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, donde el conservador Partido Popular Europeo y el grupo de los Socialistas perdieron su mayoría combinada tras un aumento del apoyo a los liberales, los verdes y los nacionalistas euroescépticos.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0,1% a US$ 14,57 por onza, el platino cedía un 0,1% a US$ 801,50, y el paladio perdía un 0,3% a US$ 1.331,60.