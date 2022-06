El oro se fortalecía el viernes, al tiempo que el dólar se relajaba y aumentaban las preocupaciones económicas, pero la constante lucha del lingote con las expectativas de un endurecimiento agresivo por parte de la Reserva Federal lo mantenía en el camino de una caída semanal.

A las 11:23 GMT, el oro al contado ganaba un 0,17%, a US$ 1.825,45 por onza, tras haber tocado un mínimo de una semana de US$ 1.820,30. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,1%, a US$ 1.827,90.

Rhona O’Connell, analista de StoneX, afirmó que las ganancias del lingote se debían a la bajada del dólar. El índice dólar cedía un 0.2%, abaratando el metal dorado para los compradores extranjeros.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el jueves que el compromiso del banco central para frenar la inflación es “incondicional”, pero reconoció que unas tasas de interés más altas pueden hacer subir el desempleo.

Las tasas más elevadas aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses, y la postura agresiva de la Fed, junto con la fortaleza general del dólar, han hecho que el oro se encamine a una caída semanal del 0,7%.

LEE TAMBIÉN | Canasta básica: La exoneración del IGV a productos aún no se refleja en reducción de precios

“Todavía vemos la posibilidad de que el oro alcance un nuevo récord durante el segundo semestre, ya que el crecimiento se desacelera y la inflación sigue siendo elevada”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank, en una nota.

“El más importante (factor de apoyo) es el riesgo de que las actuales acciones de los bancos centrales provoquen un aterrizaje forzoso, lo que significa que podría surgir una recesión en Estados Unidos antes de que se controle la inflación, creando así un periodo de estanflación, que históricamente ha sido alcista para el oro”, agregó.

En otros metales preciosos, el platino al contado subía un 0,9%, a US$ 914,46 la onza; el paladio ganaba un 1,5%, a US$ 1.871,12; y la plata operaba estable a US$ 20,94.