El oro subía el jueves, debido a que la debilidad del dólar y de los retornos de los bonos del Tesoro aumentaban su atractivo, antes de los datos de solicitudes semanales de subsidios por desempleo y ventas minoristas en Estados Unidos, los que darán luces sobre el ritmo de la recuperación de la mayor economía del mundo.

El oro al contado subía un 0,6% a US$ 1.747,10 la onza a las 09:28 (GMT). Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,7% a US$ 1.748,20.

“El oro se mantiene bastante bien hoy (...) hemos visto cómo el dólar se debilita y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también son más bajos”, dijo el analista jefe de mercado de CMC Markets UK, Michael Hewson.

“La gran pregunta en este momento es si podemos superar los máximos que vimos la semana pasada, cerca del promedio móvil de 50 días que actualmente limita el rebote actual”, aseguró.

El índice dólar tocó un mínimo de cuatro semanas, mientras que los rendimientos más bajos de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años impulsaron aún más el atractivo del lingote, al hacerlo más asequible para los tenedores de otras monedas.

La atención del mercado se centra ahora en las solicitudes semanales de subsidios de desempleo en Estados Unidos y en los datos de ventas minoristas de marzo, que se conocerán a las 12:30 (GMT).

“Un número decente de solicitudes por desempleo o un número de ventas minoristas decente podrían hacer que el oro vuelva a bajar (...) estos números podrían ser muy importantes en el contexto de hacia dónde se dirige el oro”, dijo Hewson.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central recortaría sus compras mensuales de bonos antes de comprometerse con un aumento de las tasas de interés, aclarando que aún faltan meses, si no años, para la secuencia de ajustes de la política monetaria.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0,7% a US$ 25,58 y el paladio ganaba un 1,7% a US$ 2.751,75, mientras el platino sumaba un 1,4% a US$ 1.186,61.