Los precios del oro subían este lunes, operando cerca de un máximo de tres meses, debido a que las decepcionantes cifras de empleo en Estados Unidos consolidaron las expectativas de que las tasas de interés permanecerán bajas por un tiempo, golpeando al dólar y fortaleciendo el atractivo del metal, que no rinde intereses.

El oro al contado ganaba un 0.4% a US$ 1,836.80 la onza a las 1022 GMT, luego de tocar su cota más alta desde el 11 de febrero a US$ 1,842.91 el viernes. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.4% a US$ 1,838.10.

“Esta mañana estamos viendo un arrastre de las cifras de nóminas no agrícolas del viernes, que fueron sorprendentemente decepcionantes. Claramente, tanto el dólar estadounidense como los rendimientos permanecen a la defensiva, respaldando al oro”, dijo el analista independiente Ross Norman.

Los datos de las nóminas de pago no agrícolas de Estados Unidos mostraron el viernes que el crecimiento del empleo se desaceleró inesperadamente en abril, lo que llevó al dólar a un mínimo de más de dos meses, haciendo que el oro sea menos costoso para los tenedores de otras monedas.

Las cifras de nóminas no agrícolas más bajas de lo esperado tuvieron el efecto de una banda de frenado para las esperanzas de los inversores sobre una fuerte recuperación en la economía más grande del mundo y alteraron apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos ajustaría su política monetaria de la antes de lo esperado.

El banco central de Estados Unidos se ha comprometido a mantener bajas las tasas de interés hasta que repunten la inflación y el empleo. Las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

“Después de semanas de un avance al ritmo similar al de un caracol, el oro se ha acelerado repentinamente, impulsado por un dólar estadounidense más débil y los temores menguantes de un ajuste anticipado de la Reserva Federal”, dijo en una nota el analista senior de mercado de OANDA, Jeffrey Halley.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 1.3% a US$ 2,964.85 la onza, después de alcanzar un máximo histórico la semana pasada por preocupaciones por la escasez de suministros. La plata ganaba un 1.1% a US$ 27.74, mientras que el platino sumaba un 1.3% a US$ 1,265.51.