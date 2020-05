Los precios del oro subían el lunes, ya que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones a China por la crisis del coronavirus opacaban el optimismo por el alivio de las medidas de cierre en las economías mundiales, alejando a los inversores de los activos riesgosos.

A las 0939 GMT, el oro al contado ganaba un 0,3%, a US$ 1.704,38 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,8%, a US$ 1.715.

“Tenemos un ambiente ausente de riesgo en los mercados financieros hoy”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

“Las tensiones que se están generando en torno al brote del coronavirus son otro ejemplo de este pulso ceremonial entre Estados Unidos y China”, afirmó, agregando que el alza de las tensiones entre los dos países podría acabar siendo positivo para el oro.

Las bolsas europeas y los precios del crudo caían mientras la disputa entre las autoridades chinas y estadounidenses por el origen del coronavirus elevan los temores a una nueva guerra comercial.

Los precios del oro saltaron más de un 1% el viernes, recuperándose de un mínimo de casi dos semanas después de que Trump amenazó con imponer aranceles a China mientras estudia represalias por la propagación del coronavirus desde la localidad china de Wuhan.

En otros metales preciosos, el paladio subía un 0,8%, a US$ 1.913,67 la onza; el platino cedía un 0,8%, a US$ 754,29; y la plata ganaba un 0,1%, a US$ 14,95.