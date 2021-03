Los precios del oro avanzaban el jueves por tercera sesión consecutiva, tocando un pico de una semana tras un dato más flojo de inflación en Estados Unidos que presionaba al rendimiento de los bonos del Tesoro y al índice dólar.

A las 09:26 (GMT), el oro al contado ganaba un 0,7%, a US$ 1.738,08 la onza, tras tocar su máximo desde el 3 de marzo más temprano a US$ 1.739,63. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0,9%, a US$ 1.736,30.

“Las tasas reales están volviendo a bajar, y cuanto más bajas estén, mejor para el oro. El segundo elemento es que la reciente fortaleza que hemos visto en el dólar ha concluido de nuevo, lo que también ayuda al oro”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El rendimiento de los bonos a 10 años se mantenía cerca de un mínimo de una semana, mientras que el dólar caía tras datos que mostraron que el crecimiento de los precios al consumidor subyacentes en Estados Unidos se desaceleró levemente en febrero.

Aunque el oro es considerado una cobertura frente a la inflación generada por el amplio estímulo, el retorno más elevado de los bonos este año ha amenazado este estatus, ya que se traduce en un mayor costo de oportunidad de tener lingotes.

En otros metales preciosos, la plata avanzaba un 0,8%, a US$ 26,38 la onza; el paladio subía un 1,3%, a US$ 2.336,93 dólares; y el platino ganaba un 1,4%, a US$ 1.219,50.