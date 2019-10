Los precios del oro subían este miércoles tras un alza de 1% en la víspera, ya que decepcionantes datos manufactureros en Estados Unidos avivaron temores a una fuerte desaceleración económica mundial y apuestas de nuevos recortes de tasas de interés.

En este contexto, a las 0919 GMT, el oro al contado ganaba un 0.18%, a US$ 1,481.23 por onza. El martes, el precio se hundió a US$ 1,458.50, un mínimo de casi dos meses, antes de repuntar hasta un 1% durante la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos operaban con pocos cambios, a US$ 1,488.20 por onza.

Un reporte mostró el martes que en setiembre la actividad manufacturera de Estados Unidos se redujo a mínimos de más de una década. La tensión comercial con China afectó las exportaciones, haciendo temer una desaceleración y elevando expectativas de que la Reserva Federal (Fed) anuncie más alivio en la política monetaria del país.

Además, el dato manufacturero llevó al presidente Donald Trump a decir que las tasas de interés eran “demasiado altas” y que un dólar fuerte estaba perjudicando a los fabricantes estadounidenses, culpando nuevamente a la Fed.

Los mercados esperan ahora el dato de nóminas no agrícolas de septiembre en Estados Unidos, que se publicará el viernes.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0,3%, a US$17,28 la onza; el platino cotizaba estable en US$876,65 la onza; y el paladio bajaba un 0,4% a US$1.645,49 por onza.