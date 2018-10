Oro toca máximo de tres meses ante caída de bolsas mientras paladio se acerca a récord

Los precios del oro subían sobre un 1% el martes y alcanzaron un máximo de más de tres meses, mientras los inversores se guarecían de un desplome en las bolsas globales y de la creciente incertidumbre política y económica.

A las 11:35 (GMT), el oro al contado sumaba un 1.14% a US$ 1,235.43 por onza. Previamente, el referencial llegó a US$ 1,236.58, nivel más alto desde el 17 de julio.

Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 1.2% a US$ 1,238.30. El impulso era lo bastante fuerte como para contrarrestar la apreciación del dólar a un máximo de dos meses.

"La creciente aversión al riesgo, la caída de las bolsas y una preocupación incesante por Italia están apoyando los precios", afirmó Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

"Ya superamos el promedio móvil a 100 días (en torno a US$ 1,224), por lo que quizás lo veamos subir a US$ 1,250, que podría ser el próximo objetivo", agregó el analista.

Las acciones europeas declinaban con fuerza tras el desplome en las bolsas de Asia. El descenso se produjo por el ánimo pesimista frente a los conflictos comerciales, la situación del presupuesto de Italia y los eventos desatados por la muerte del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi.

El paladio saltaba un 0.87% a US$ 1,131.47 la onza tras llegar a un máximo de nueve meses de US$ 1,136.50 y cerca de su máximo histórico de US$ 1,138.

La plata ganaba un 0.8% a US$ 14.727 la onza, mientras que el platino subía un 0.8% a US$ 826.60 por onza.