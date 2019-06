Oro toca máximos de 14 meses por datos económicos débiles de China y EE.UU.

Los precios del oro trepaban este viernes a su mayor nivel desde abril del año pasado y sobrepasaron el umbral de los US$ 1.350 la onza, apuntalados por una serie de datos económicos débiles de China y Estados Unidos, que se sumaron a la inquietud en torno a las tensiones políticas en Oriente Medio.

El oro al contado ascendía 1% a US$ 1.355 la onza a las 1022 GMT, después de haber tocado previamente un nivel no visto desde el 11 de abril del 2018, en US$ 1.358,04 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos saltaban US$ 1.357,9 la onza.

El lingote ha ganado 1.1% en lo que va de esta semana y está en vías de enlazar su cuarta semana consecutiva de alzas.

"En la mente de las personas hay una percepción de que el panorama macroeconómico sea más sombrío, en particular ante la posibilidad de que Estados Unidos tenga tasas de interés más bajas dentro de poco", dijo Ross Norman, presidente ejecutivo de Sharps Pixley.

Los inversores están adelantándose a ese escenario comprando más oro, ante la expectativa de que la Reserva Federal (FED) decidirá revertir su orientación de política monetaria la semana próxima, lo que tendrá un efecto bajista sobre el dólar e impulsará al oro, explicó Norman.

Las bolsas mundiales caía tras el dato negativo sobre la producción industrial de China, que generó más temor sobre la salud de la economía global, a lo que se sumaba al nerviosismo por la confrontación entre Estados Unidos e Irán tras ataques a barcos petroleros cerca del Estrecho de Ormuz.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 1,1% a US$ 15,06 la onza, mientras que el platino sumaba 1% a US$ 815,85 la onza y el paladio ascendía 1% a US$ 1.458,25 la onza.

Fuente: Reuters