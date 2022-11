Los precios del oro cotizaban el martes en máximos de tres meses, mientras que el dólar bajaba después de que las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos se refirieron a un menor ritmo de alzas de tasas de interés.

A las 09:11 GMT, el oro al contado subía un 0.3%, a US$ 1,777.29 por onza, alcanzando su máximo desde el 15 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.2%, a US$ 1,780.20.

“El metal podría volver a fortalecerse gracias a la debilidad del dólar y al bajo rendimiento de los bonos del Tesoro antes de otra semana de gran actividad en los mercados financieros”, sobre todo porque el dólar puede verse presionado por los discursos de los miembros de la Fed y datos económicos en Estados Unidos”, dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM.

“Un sólido repunte por encima de los 1.770 dólares podría alentar una inclinación hacia el nivel psicológico de resistencia de los US$ 1,800”, añadió.

El índice dólar operaba en mínimos de tres meses, aumentando el atractivo del lingote para quienes tienen otras divisas.

El incremento de las tasas reduce el atractivo de tener oro, que no devenga intereses.

El precio del oro ha subido más de US$ 160 desde que cayó a un mínimo de más de un mes a principios de noviembre.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.2%, a US$ 22 la onza, alcanzando su máximo desde principios de junio; el platino ganaba un 1.1%, a US$ 1,032.13; y el paladio avanzaba un 1.9%, a US$ 2,064.44.

Con información de Reuters